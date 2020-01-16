Красноярская семиклассница забеременела от четвероклассника

В информагентстве «Комсомольская правда», сославшемся на свои источники, заявили, что 13-летняя жительница Красноярского края забеременела от четвероклассника.

По словам журналистов, дети ходят в разные учебные заведения. Девочка сейчас учится в 7-м классе. Отмечается, что срок ее беременности равен семи неделям. В местных правоохранительных органах уже знают о случившемся. Недавно полицейские организовали проведение проверки.

Согласно предварительной информации, родители девочки планируют сохранить ребенка. За школьницей сейчас наблюдают медики – ее состояние оценивается как хорошее. Представители школы, в которой учится девочка, отмечают, что это ее личное решение.