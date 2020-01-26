Коровы общаются между собой посредством мычания

Команда французских и австралийских исследователей смогла узнать, что коровы способны общаться между собой, повышая или понижая частоты своего мычания.

Во время соответствующего опыта ученые записали звуки, которые издавали 13 коров голштино-фризской породы. Оказалось, что в зависимости от ситуации животные использовали разное мычание. В результате эксперты смогли записать более трехсот различных аудиосигнала, связанных с определенными состояниями коров.

После анализа мычания исследователи также определили, что характер голосов, издаваемых коровами, был индивидуален для каждой особи. В результате коровы не только понимали смысл мычания, но и знали, кто именно его издает. Ученые считают, что результаты их работы помогут фермерам лучше определять настроение животных.