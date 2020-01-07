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Кети Топурия отправилась с новым возлюбленным на отдых в Куршевель

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Не так давно стало известно о том, что солистка группы A’Studio Кети Топурия встречается с дипломатом Львом Деньговым. Поначалу пара пыталась ск

Не так давно стало известно о том, что солистка группы A’Studio Кети Топурия встречается с дипломатом Львом Деньговым.

Поначалу пара пыталась скрывать свои отношения, однако затем они начали открыто демонстрировать свои чувства, и радовать поклонников совместными фото. По словам Топурии, она со Львом познакомилась на светском мероприятии, и, хотя они и поговорили всего несколько минут, она сразу же ощутила к нему симпатию.

На новогодние праздники возлюбленные отправились отдыхать на горнолыжный курорт Куршевель, который выбрали и многие другие звёзды. Так, там же находятся Ольга Бузова с Давидом Манукяном, и Ксения Собчак с Константином Богомоловым.

С французского курорта Топурия уже поделилась несколькими своими снимками, сделанных в номере и на фоне гор, а также видео в Stories Instagram, в котором она снялась вместе с Деньговым.

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