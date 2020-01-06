Здесь рождаются новости.

Казахстанский чиновник попытался выдать себя за Чистомэна из Челябинска

Дата:
Челябинский Чистомэн провел уборку городских улиц после Нового года и разместил в Сети соответствующий фотоотчет, который впоследствии был украден чин

Челябинский Чистомэн провел уборку городских улиц после Нового года и разместил в Сети соответствующий фотоотчет, который впоследствии был украден чиновником из Казахстана.

Пост казахстанского госслужащего полностью копирует отчет россиянина, однако в нем отсутствовали ссылки на жителя Челябинска. Чистомэн отметил, что сильнее всего его возмутил не сам факт кражи, а то, что чиновники подобного уровня занимаются столь постыдными вещами в 2020 году.

Вскоре скандал переместился из соцсетей в СМИ. После этого чиновник удалил со своих страничек в «Инстаграме» и «Фейсбуке» все посты об уборке отходов после Нового года. Он также назвал случившееся недоразумением. По словам госслужащего, его помощники должны были разместить посты Чистомэна с указанием авторства, а те не стали добавлять ссылки на активиста.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Пьяный таганрожец забрел в чужую квартиру и пригрозил присутствующим ножом
  2. Лолита рассказала о сорванном ею новогоднем шоу в Тамбове
  3. Полуобнаженная Самбурская показала подписчикам своего «пупсика»

Эти новости могут вас заинтересовать

Получены доказательства превращения Северного Ледовитого океана в Атлантический

Футболистов из Бельгии обвинили в изнасиловании девушки

Дружбу маленькой девочки и робота сняли на камеру

В Челябинске бойцовский пес едва не загрыз собственного хозяина

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках