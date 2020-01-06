Казахстанский чиновник попытался выдать себя за Чистомэна из Челябинска

Челябинский Чистомэн провел уборку городских улиц после Нового года и разместил в Сети соответствующий фотоотчет, который впоследствии был украден чиновником из Казахстана.

Пост казахстанского госслужащего полностью копирует отчет россиянина, однако в нем отсутствовали ссылки на жителя Челябинска. Чистомэн отметил, что сильнее всего его возмутил не сам факт кражи, а то, что чиновники подобного уровня занимаются столь постыдными вещами в 2020 году.

Вскоре скандал переместился из соцсетей в СМИ. После этого чиновник удалил со своих страничек в «Инстаграме» и «Фейсбуке» все посты об уборке отходов после Нового года. Он также назвал случившееся недоразумением. По словам госслужащего, его помощники должны были разместить посты Чистомэна с указанием авторства, а те не стали добавлять ссылки на активиста.