Канада упрекнула США за устранение Сулеймани без предупреждения союзников

Джастин Трюдо, канадский премьер-министр, сообщил вчера, 13 января, что Соединенные Штаты не удосужились предупредить Канаду о готовящейся ликвидации Сулеймани в Ираке.

Согласно словам политика, никто не уведомил их об этом. Он добавил, что США должны были обязательно сообщить им о планируемой операции. Трюдо уверен, что во время войн основной удар на себя чаще всего принимают невинные люди. По его мнению, без эскалации конфликта в регионе погибшие канадцы сейчас были бы дома вместе со своими семьями.

В рамках своего выступления премьер-министр Канады также дал обещание, что добьется справедливого решения от властей Ирана. Напомним, что в результате крушения украинского «Боинга», сбитого иранскими военными, умерли 57 канадцев.