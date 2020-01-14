Здесь рождаются новости.

Канада упрекнула США за устранение Сулеймани без предупреждения союзников

Дата:
Джастин Трюдо, канадский премьер-министр, сообщил вчера, 13 января, что Соединенные Штаты не удосужились предупредить Канаду о готовящейся ликвидации

Джастин Трюдо, канадский премьер-министр, сообщил вчера, 13 января, что Соединенные Штаты не удосужились предупредить Канаду о готовящейся ликвидации Сулеймани в Ираке.

Согласно словам политика, никто не уведомил их об этом. Он добавил, что США должны были обязательно сообщить им о планируемой операции. Трюдо уверен, что во время войн основной удар на себя чаще всего принимают невинные люди. По его мнению, без эскалации конфликта в регионе погибшие канадцы сейчас были бы дома вместе со своими семьями.

В рамках своего выступления премьер-министр Канады также дал обещание, что добьется справедливого решения от властей Ирана. Напомним, что в результате крушения украинского «Боинга», сбитого иранскими военными, умерли 57 канадцев.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Кремль опубликовал архивное видео танцующих Путина и Буша-младшего
  2. 58-летняя Екатерина Андреева опубликовала фото в купальнике на фоне Альп
  3. Первый российский авианосец собираются построить по чертежам «Ульяновска»

Эти новости могут вас заинтересовать

В США вынесли приговор клеймившему своих проституток сутенеру

Селяне взбунтовались из-за убийства многодетной матери на Кубани

Ирина Салтыкова мечтает перебороть свои вредные привычки

Ради Анастасии Макеевой муж пожертвовал работой

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках