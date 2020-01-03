Как после новогодних праздников войти в рабочий ритм

После длительных новогодних выходных вернуться в рабочий ритм бывает непросто. Снова начинаются будни, а вместе с ними приходит «послепраздничная депрессия».

ГородРабот.ру рассказал, как избежать хандры и безболезненно включиться в рабочий процесс после праздников.

Планируйте возвращение заранее

Если на новогодние праздники планируете отпуск, постарайтесь забронировать обратные билеты так, чтобы после возвращения оставались 1–2 дня перед выходом на работу. Это поможет без спешки настроиться на рабочий лад. У вас будет время решить домашние хлопоты, начиная от разбора привезённых из отпуска вещей и заканчивая встречами с друзьями.

За несколько дней до начала рабочих будней постарайтесь соблюдать режим дня: вставайте и ложитесь в одно и то же время, употребляйте здоровую пищу, воздерживайтесь от алкогольных напитков. Начните вставать раньше, чтобы пробуждение на работу после праздников не стало непосильным испытанием.

Следите за своим настроением

По мнению психологов, после завершения длительных выходных у многих работающих отмечается нехватка «гормона счастья». Погружение в будни после бесконечных праздничных развлечений только усугубляет это состояние.

Чтобы избежать скачка настроения от эйфории к унынию, заведите блокнотик и каждый вечер записывайте 10 приятных моментов, которые принёс прошедший день.

Занятия любым видом спорта также помогут в борьбе с «эндорфиновым голоданием». Начните с малого: выйдите на остановку раньше и прогуляйтесь пешком до дома. Для расслабления и успокоения займитесь упражнениями из йоги или пилатеса.

Избавьтесь от лишнего

Настроиться на работу можно при помощи избавления от ненужных вещей. Пройдитесь по дому, разберите шкафы, куда давно не заглядывали, сделайте генеральную уборку. Разложите вещи на свои места. Устройте большую стирку. Если на праздниках у вас собирались гости, проверьте, не оставили ли они какие-то вещи, соберите забытое имущество в один пакет.

Просмотрите электронную почту, социальные сети, сообщения в телефоне. Избавьтесь от ненужных контактов, приведите в порядок папки на компьютере, разберите накопившиеся фотографии, удалите неактуальные закладки в браузере. Оставьте только полезную и необходимую информацию.

Помните, Новый год не просто ещё одна праздничная ночь. Каждый день, неважно, будни это или праздники, можно радоваться моментам счастья. Или меняться самим и менять свое окружение к лучшему. Тогда любая хандра пройдёт легко и без последствий.