Как подобрать диван: особенности, ключевые параметры, рекомендации от специалистов

Диван является ключевым предметом в любом доме, поэтому к его выбору стоит относиться со всей ответственностью. Как правило, покупая его, люди смотрят только на внешний вид и стоимость. Такой подход является неправильным, ведь существуют более важные параметры, которые стоит брать в учет.

Каким должен быть хороший диван

Есть несколько критериев, которым должен соответствовать современный диван:

Долговечность. Каждый должен понимать, что такое приобретение делается на большой период времени. Поэтому должен быть качественный каркас и проверенные временем материалы. Удобство. Почему бы не использовать его, как спальное место? Также на нем можно отдыхать всей семьей. И самое главное – гости будут сразу чувствовать комфорт. Важно, чтобы мебель обеспечивала максимальный комфорт и позволяла расслабиться после сложного рабочего дня. Простое использование. Большинство изделий могут раскладываться, имеют несколько ящиков. Однако, важно подбирать простой и надежный механизм, с которым сможет справиться даже маленький ребенок. Функциональность. Важно обращать внимание на дополнительные опции. Среди основных можно выделить: съемные подлокотники, встроенные бары, подушки в комплекте и многое другое. Здесь важно обращать внимание на личные предпочтения.

Каким должен быть хороший каркас

Каркас выступает основой, именно от него зависит долговечность и функциональность мебели. Самыми популярными считаются металлические каркасы, они сочетают в себе надежность и прочность. Однако, более востребованными являются каркасы из натурального дерева, конечно, их стоимость зачастую выше, но отличные характеристики все перекрывают.

Если речь идет о бюджетных моделях, то здесь есть каркасы из ДСП. У них небольшая стоимость, отличная функциональность и безопасность. Единственный недостаток ДСП – нельзя допускать попадания влаги, ведь конструкция может потерять свою форму. Похожий недостаток имеет и натуральное дерево, но ситуация менее критична.

Наполнитель

Самыми популярными наполнителями выступает:

Поролон.

Пена.

Пружинные блоки.

В большинстве изделий можно встретить наполнитель из поролона, он прекрасно держит форму и обладает универсальными параметрами. Среди минусов этого материала можно выделить его свойств впитывать влагу и собирать большое количество бактерий. Поэтому через несколько лет активного применения, важно делать качественную чистку.

Пена схожа по своим свойствам с поролоном, поэтому останавливать внимание на ней нет смысла. Пружинные блоки были популярными еще в советском союзе, но через время они начинали издавать неприятные звуки. Современные пружинные блоки не имеют этих проблем, если были учтены особенности их выбора.

Обивки

Самой дорогой и мягкой считается кожа. У нее несколько преимущество: шикарный внешний вид, устойчивость к истиранию и многое другое. Однако, такими преимуществами может похвастаться только натуральная кожа, а ее стоимость всегда высокая. Среди других разновидностей обшивки можно выделить:

шенилл;

хаккард;

гобелен и другие.

Важно смотреть на бюджет и внешний вид, только так можно не сделать ключевых ошибок.

Подробнее о прямых диванах на сайте https://moscow.pinskdrev.ru/catalog/myagkaya-mebel/divanyi-pryamyie/