Как подобрать диван: особенности, ключевые параметры, рекомендации от специалистов

Диван является ключевым предметом в любом доме, поэтому к его выбору стоит относиться со всей ответственностью. Как правило, покупая его, люди смотрят только на внешний вид и стоимость. Такой подход является неправильным, ведь существуют более важные параметры, которые стоит брать в учет.
Каким должен быть хороший диван
Есть несколько критериев, которым должен соответствовать современный диван:
- Долговечность. Каждый должен понимать, что такое приобретение делается на большой период времени. Поэтому должен быть качественный каркас и проверенные временем материалы.
- Удобство. Почему бы не использовать его, как спальное место? Также на нем можно отдыхать всей семьей. И самое главное – гости будут сразу чувствовать комфорт. Важно, чтобы мебель обеспечивала максимальный комфорт и позволяла расслабиться после сложного рабочего дня.
- Простое использование. Большинство изделий могут раскладываться, имеют несколько ящиков. Однако, важно подбирать простой и надежный механизм, с которым сможет справиться даже маленький ребенок.
- Функциональность. Важно обращать внимание на дополнительные опции. Среди основных можно выделить: съемные подлокотники, встроенные бары, подушки в комплекте и многое другое. Здесь важно обращать внимание на личные предпочтения.
Каким должен быть хороший каркас
Каркас выступает основой, именно от него зависит долговечность и функциональность мебели. Самыми популярными считаются металлические каркасы, они сочетают в себе надежность и прочность. Однако, более востребованными являются каркасы из натурального дерева, конечно, их стоимость зачастую выше, но отличные характеристики все перекрывают.
Если речь идет о бюджетных моделях, то здесь есть каркасы из ДСП. У них небольшая стоимость, отличная функциональность и безопасность. Единственный недостаток ДСП – нельзя допускать попадания влаги, ведь конструкция может потерять свою форму. Похожий недостаток имеет и натуральное дерево, но ситуация менее критична.
Наполнитель
Самыми популярными наполнителями выступает:
- Поролон.
- Пена.
- Пружинные блоки.
В большинстве изделий можно встретить наполнитель из поролона, он прекрасно держит форму и обладает универсальными параметрами. Среди минусов этого материала можно выделить его свойств впитывать влагу и собирать большое количество бактерий. Поэтому через несколько лет активного применения, важно делать качественную чистку.
Пена схожа по своим свойствам с поролоном, поэтому останавливать внимание на ней нет смысла. Пружинные блоки были популярными еще в советском союзе, но через время они начинали издавать неприятные звуки. Современные пружинные блоки не имеют этих проблем, если были учтены особенности их выбора.
Обивки
Самой дорогой и мягкой считается кожа. У нее несколько преимущество: шикарный внешний вид, устойчивость к истиранию и многое другое. Однако, такими преимуществами может похвастаться только натуральная кожа, а ее стоимость всегда высокая. Среди других разновидностей обшивки можно выделить:
- шенилл;
- хаккард;
- гобелен и другие.
Важно смотреть на бюджет и внешний вид, только так можно не сделать ключевых ошибок.
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