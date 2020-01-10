Как подготовить ребенка к олимпиаде

Желания ребенка принять участие в олимпиаде недостаточно. Ему требуются тренировки. Преподаватели рекомендуют не тянуть с ними. Желательно начинать готовиться к олимпиаде за полгода до ее старта.

Как помочь ученику подготовиться к олимпиаде

Ребенок сам должен решать, в олимпиаде по какому предмету он будет участвовать. Если ученика привлекают олимпиады по математике, родителям нужно принять интерес ребенка. Часто же бывает так, что родители сами решают, в какую дисциплину стоит углубиться их ребенку — это неправильная позиция;

В тренировках нет никакой эффективности без систематичности, которую нужно правильно продумать. Каждодневные занятия по 5-6 часов с легкостью отобьют у ученика желание участвовать в олимпиаде. Нужен качественный отдых — под ним подразумевается смена деятельности. Если ребенок, например, планирует принять участие в олимпиаде по английскому языку, не значит, что весь его мир должен выстраиваться вокруг английского. Беспрерывное изучение учебников, просмотры фильмов на английском и попытки выстроить общение только на иностранном — это перебор;

Нужна как практика, так и теория. Школьной программы недостаточно. Нужны дополнительные тесты, источники информации. Слепо покупать все задачники не стоит. Как правило, у преподавателей есть список наиболее подходящих задачников;

Не нужно внушать ребенку, что олимпиада — это нечто невероятно важное, в чем нельзя проиграть. Поскольку это ни в коем случае не способ стимулировать ученика. Ученику младших классов требуется больше похвала как мотивация. У ребенка должно быть желание принять участие в соревновании, а не страх проиграть и разочаровать родителей;

Не забывайте, что сегодня 21 век. Есть не только учебники, методички и задачники. Выискивайте специальные сайты, интересные видео-уроки, современные онлайн-тесты. Подготовительный процесс должен быть разнообразным, иначе эффективности в нем мало;

Найти задания прошедших конкурсов легко в интернете. Их следует решать ученику. Таким образом, ученик поймет, какая структура у задач, сколько нужно времени для их решения и так далее. Обязательно нужно полностью изучить работу победителя конкурса. Но не всегда нужно воспринимать ее как идеальный пример. Ибо победители тоже совершают ошибки — их нужно анализировать, чтобы не допускать самому.

И банальный совет — не нужно навязывать ребенку олимпиады по всем предметам. У каждого ученика, как правило, минимум дисциплин, которые он действительно горит изучать.