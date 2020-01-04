Источник раскрыл причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В издании РИА Новости, сославшемся на собственный источник в нефтяной отрасли, отметили, что Россия перестала поставлять нефть Белоруссии, так как Минск потребовал снизить цену на нее.

Согласно словам собеседника информагентства, расчет стоимости поставок в этом направлении осуществляется следующим образом: рыночная цена плюс премия, размер которой составляет около 10 долларов. Кремль не хочет менять эту формулу, а Белоруссия настаивает на снижении в размере 10 долларов на тонну.

Вчера, 3 января, в СМИ появилась информация о том, что странам удалось найти временный вариант для возобновления нефтяных поставок – он будет активен, пока идут переговоры. Россия собирается осуществлять разовые поставки «черного золота», беря их у независимых поставщиков. Тем самым она сможет увеличить запасы сырья на НПЗ.