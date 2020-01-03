Индийские эксперты рассказали о продуктах для очистки легких

Специалисты в области медицины из Индии опубликовали список продуктов, с помощью которых можно быстро очистить свои легкие от различных токсинов.

По словам экспертов, следует чаще употреблять тыкву, так как в ней содержится большой уровень бета-каротина, борющегося со свободными радикалами, повышающего устойчивость к отравлениям и помогающего в формировании новых клеток. В список вошли апельсины, включающие в себя витамин С, улучшающий функционирование органов дыхания. Необходимо также добавить в свой рацион листовые овощи, богатые фолатами – они позволяют избежать обструктивных болезней легких.

Медики рекомендуют почаще есть фасоль и чечевицу, содержащую в себе белки, которые помогают выводить токсины из организма и транспортировать кислород из легких в ткани. Исследователи добавили в список чай, приготовленный из листов гуавы, а также смешанный с имбирем и медом. С помощью него можно запросто побороть бронхиальные инфекции.