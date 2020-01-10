Игрок Fallout 76 создал смертельную математическую ловушку для других геймеров

Пользователь Сети под ником Vault101manguy поделился на Reddit своей ловушкой, созданной в Fallout 76.

Его работа имеет название «Математическая ловушка». В ней за короткое время нужно решить математическую задачку, иначе игрока ждёт сожжение заживо. Отмечается, что задача является весьма простой — «230*10+2=?», однако многие игроки допускали ошибку. В случае неверного ответа они не только погибали, но и несли небольшие потери.

Как отметил автор работы, ловушки стали довольно популярной вещью в игре, однако они все основаны на невозможности из них выбраться. Он же считает, что у игрока должна быть возможность победить.

Многие игроки, испробовавшие математическую ловушку, отозвались о ней положительно и даже пробовали пройти ещё несколько раз.