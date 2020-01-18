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Игорь Николаев назвал Наташу Королеву «важной частью» своей жизни

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Композитор Игорь Николаев принял участие в передаче «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой», где затронул вопрос своих отношений с бывшей женой На

Композитор Игорь Николаев принял участие в передаче «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой», где затронул вопрос своих отношений с бывшей женой Наташей Королевой.

Согласно его словам, со своей первой женой, брак с которой длился с 1978 по 1991 год, он прекратил какое-либо общение и ничего про неё не знает. С Королевой композитор состоял в отношениях с 1992 по 2001 год. Её Николаев называет важным этапом в своей жизни, несмотря на то, что они практически не видятся.

На страницы друг друга в социальных сетях бывшие супруги не подписаны, но Николаеву иногда приходят уведомления об отметках в постах, где его упомянула Наташа. Порой он ставит этим публикациям «лайки», отмечая, что это от чистого сердца.

Алла Довлатова сообщила Николаеву, что недавно разговаривала с Королевой, и она передала бывшему мужу «большой-большой привет» и поздравление с юбилеем — 17 января композитору исполнилось 60 лет. В ответ Николаев высказал сдержанную благодарность.

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