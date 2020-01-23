Глава «Просвещения» предлагает создать экспортные образовательные бренды

Главная характеристика конкурентоспособности национальной системы образования в современном мире – востребованность ее продуктов на мировых рынках. В России значимые для всего мирового сообщества образовательные достижения были, есть и будут. Но для их успешного экспорта сегодня необходимо сформировать узнаваемые бренды. Об этом заявил президент ГК «Просвещение» Михаил Кожевников на панельной дискуссии «Развитие экспорта образования», прошедшей в рамках Гайдаровского форума-2020 «Россия и мир: вызовы нового десятилетия».

Как сообщил Кожевников, на первом этапе было бы целесообразно создать, как минимум, два бренда под условными названиями «Российская международная школа» (Russian International School) и «Российская научная школа» (Russian Science School). Методически они объединят лучшие наработки в области преподавания русского языка и литературы, а также технических и естественно-научных дисциплин. Учебные курсы будут построены на принципах, которые традиционно отличают отечественную преподавательскую школу – системность и научность. А продвижение этих брендов за рубежом будет способствовать раннему приобщению иностранных школьников к изучению русского языка, математики и естественных наук по российским методикам. В результате уже на уровне средней школы во многих странах может сложиться пул потенциальных студентов для российских ВУЗов.

От школы к университетам

Как отмечают эксперты, предложение ГК «Просвещение» направлено на системное и последовательное решение важнейшей задачи, определенной в майских указах президента Владимир Путина и нацпроекте «Образование» — повышение привлекательности российских ВУЗов и не менее чем двукратное увеличение количества иностранных студентов уже к 2024 году.

Фактически, реализация предложения национального образовательного интегратора будет способствовать преодолению множества проблем, с которыми сталкивается отрасль на пути развития экспортной составляющей. Так, например, заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская, выступая на панельной дискуссии, отметила, что иностранным студентам необходимо обеспечить не только качественное обучение, но и достойную социализацию. А именно социализации и может помочь изучение русского языка со школьной скамьи, за которое ратует «Просвещение». Совершенно очевидно, что любой зарубежный гражданин, прибывший в Россию на обучение, чувствует себя гораздо комфортней, если хорошо владеет языком.

В своем выступлении Михаил Кожевников особо подчеркнул тот факт, что предложение группы основано на ее многолетнем опыте продвижения российских образовательных продуктов за рубежом. В частности, «Просвещение» обладает опытом сотрудничества и интеграции образовательных программ с большинством стран СНГ, ведет там работу по оснащению школ и обучению учителей, информирует абитуриентов о возможностях российского высшего образования сегодня. И специалисты компании на практике видят, насколько все это востребовано. «Комплектация школ «под ключ», включая разработку методик, программ, повышение квалификации учителей, формирование управленческих команд, проектирование школьных пространств, техническое оснащение, мониторинг и диагностика результатов – все это мы делаем для России, но можем делать и для других стран»,- убежден Михаил Кожевников.

Расширение географии

В последнее десятилетие компания, по словам президента «Просвещения», значительно расширила не только спектр своей деятельности за рубежом, но и географию присутствия. «Появилось много примеров, когда мы успешно продавали образовательные продукты в Израиль и в Японию, — рассказал президент «Просвещения». — К нам обращаются с предложениями о переводе учебников на национальные языки представители разных стран, в том числе Китая, ОАЭ. Причем, речь идет о содержании образования не только по математике и естествено-научным дисциплинам, где наша школа традиционно сильна, но и, например, по истории».

Любопытно, что для того, чтобы учебники были успешно адаптированы, специалистам приходится учитывать языковые и культурологические особенности разных стран. Это, как говорят в компании, касается всех школьных предметов без исключения, ведь универсальные ресурсы, пригодные для образовательного процесса в любой стране мира, характерны в большей степени для профессионального образования. В школах же существует множество нюансов, так как детям проще работать со знакомой информацией.

Поэтому, например, в адаптированных группой для узбекских детей учебниках по математике вместо рублей фигурируют сумы, а на картинках присутствуют характерные пейзажи – пустыни, озера, горы, юрты.

И результат столь кропотливой работы «Просвещения» очевиден. Как сообщил недавно во время выступления в филиале МГИМО в Ташкенте глава МИД РФ Сергей Лавров, сейчас в России обучается около 30 тысяч студентов из Узбекистана, из которых около 6 тысяч – за счет федерального бюджета РФ. По этому показателю Узбекистан, подчеркнул Лавров, находится в числе лидеров. По словам министра, уже в ближайшем будущем Россия увеличит число востребованных грантовых мест для студентов из этой страны.

Перспективная цифра

Большие возможности для экспорта российского образования, по мнению Кожевникова, сегодня дает цифровизация, что подтверждает опыт Coursera и других мировых образовательных платформ. «Цифровые учебно-методические комплексы по физике, математике, информатике от «Просвещения» — это готовые продукты для экспорта, — заверил спикер. — Чем больше пользователей, тем успешнее продукт. Поэтому одновременно с локализацией продуктов необходимо добиваться кратного роста их пользователей. Нужно переводить материалы на китайский, арабский и другие языки, не ограничиваясь русскоязычной аудиторией».

Эксперты отмечают, что продвижением своих цифровых разработок в настоящее время занимается не только «Просвещение», но и такие компании как Учи.ру, SkyEng и другие. Процесс идет, и его необходимо поддержать. А для этого, как считает Кожевников, на уровне страны важно сформулировать единые требования к содержанию и формату цифровых продуктов. «Чтобы повысить востребованность, необходимо гарантировать предсказуемое и измеряемое качество, когда прогресс учащегося можно оценить в ходе независимых диагностик, а если речь идет о компетенциях, необходимых для профессионального развития, — еще и в потенциальном доходе на рынке труда», — сообщил он.

Интеграция на всех уровнях

По данным Министерства науки и высшего образования, в 2017 году в наших ВУЗах учились 220 тысяч иностранцев, в 2018 году – 240 тысяч. А уже к 2025 году их число, согласно целевым показателям, может составить 425 тысяч человек. Но если объединение усилий государства и участников рынка в вопросе интеграции методик и накопленного практического опыта в экспорте образования поможет создать национальные экспортные образовательные бренды, то иностранцев в российских вузах будет учиться даже больше, чем прогнозируется.

И уже сегодня важно подготовить для их комфортного пребывания в стране необходимую базу. Эта работа активно идет во многих регионах. Как рассказал принявший участие в профильной панельной дискуссии на Гайдаровском форуме — 2020 старший вице-президент ВЭБ.РФ Михаил Алашкевич, в Томской области и Пермском крае, например, для развития экспорта образования построят современные межвузовские кампусы. Это будут образовательные пространства с жилыми корпусами, спортивной инфраструктурой, коворкингами и столовыми. Строительство будет вестись с использованием механизмов государственно-частного партнерства – частную концессионную инициативу подадут в ближайшее время.

Стоит отметить, что инициатором и первопроходцем внедрения концессионного механизма в образовательную отрасль, выступила та же группа «Просвещение». Она уже реализует в России ряд проектов по строительству и модернизации школ и оздоровительных лагерей на основе государственно-частного партнерства. Подключится ли группа к работе и по совершенствованию инфраструктуры ВУЗов, покажет время. Ранее компания заявляла, что готова выступить в роли интегратора многих процессов, направленных на развитие экспорта российского образования – как в плане методической поддержки, так и в вопросах позиционирования и создания имиджа российских учебных заведений за рубежом.

«Министерства и ведомства, вузы, институты развития и «Просвещение» как образовательный интегратор должны консолидировать свои усилия в этом направлении» — заявил Михаил Кожевников и на панельной дискуссии ан Гайдаровском форуме-2020. Он подчеркнул, что вопрос экспорта образования сегодня – это, по сути, одновременно и бизнес-задача, и национальный приоритет, направленный на расширение влияния нашей страны за рубежом. Подробности читайте далее..