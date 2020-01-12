Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова

В столице России из окна 3-го этажа при неизвестных обстоятельствах выпала молодая модель Ксения Пунтус. В настоящее время она может вспомнить только свое имя.

Девушка была обнаружена рядом с жилым домом случайным прохожим, который сразу же вызвал медиков. В больнице отмечают, что состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжелое. Согласно словам Алеси Кафельниковой, подруге модели, Пунтус практически все забыла. Она добавила, что ситуация в действительности обстоит не так, как о ней рассказывают в средствах массовой информации.

По предварительным данным, девушка выпала из окна квартиры, собственником которой является Андрей Баков, внук известного режиссера Никиты Михалкова. В СМИ отмечают, что Пунтус, несмотря на свой молодой возраст, успела поработать с многими брендами и нередко появлялась на обложках глянцевых журналов.