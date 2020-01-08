Физики создали прототип ускорителя частиц на чипе

Физикам из Соединенных Штатов удалось спроектировать компактный ускоритель частиц, помещающийся на обычном кремниевом чипе.

Ученые смогли добиться подобных результатов благодаря использованию новейшей архитектуры, где движение электронов происходит по герметичному 30-микрометровому каналу, толщина которого не превышает человеческий волос. Частицы ускоряются с помощью ультрафиолета, излучаемого кремниевыми проводами, расположенными в стенках канала. Электроны двигаются вперед после удара по ним облака фотонов, посылаемого инфракрасным лазером.

Прямо сейчас этот ускоритель невозможно использовать, так как импульс, получаемый электронами слишком маленький. Однако до конца 2020 года ученые собираются увеличить его, разместив устройство на чипе длиной два с половиной сантиметра. В будущем эту технологию можно будет использовать для борьбы с раком, ускоряя электроны и направляя их в раковые клетки.