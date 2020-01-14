Федор Смолов собирается жениться на 17-летней внучке Ельцина после её совершеннолетия

Не так давно стало известно, что бывший возлюбленный Виктории Лопаревой, 29-летний футболист Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента страны Бориса Ельцина Марией Юмашевой.

По некоторым данным, они заинтересовались друг другом ещё несколько лет назад, и Смолов ждал, пока девушка повзрослеет. Их отношения вызвали немало критики со стороны пользователей Сети, возмущающихся тому, что спортсмен встречается с несовершеннолетней девушкой, значительно младше его. Однако пара на недовольство в их адрес не обращает никакого внимания.

Недавно появилась информация, что они собираются сыграть свадьбу в следующем году, когда Мария станет совершеннолетней и сможет законно вступать в брак. Уточняется, что родные Марии не против такого развития событий — со Смоловым у них сложились прекрасные отношения. Церемония, как отмечается, состоится на острове Сент-Барт, где сейчас и отдыхает пара.