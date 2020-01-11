Елена Малышева рассказала о своей борьбе с онкологией

Ведущая передачи «Жить здорово!» Елена Малышева в своём Instagram рассказала, как она предотвратила у себя развитие рака толстого кишечника.

Согласно её словам, она всё делает заранее, и поэтому несколько лет назад удалила три предраковых полипа из толстого кишечника. Сейчас она занимается лечение рефлюксной болезни (изжоги). Кроме того, ранее у неё были эрозии в пищеводе и в желудке, но проведённый полгода назад осмотр показал, что они благополучно зажили.

После этого Малышева призывает подписчиков сходить и сделать гастро- и колоноскопию для своевременного выявления рака, и отмечает, что необходимо найти хорошего врача, и заплатить ему, если требуется. Затем идёт реклама доктора, руководящего клиникой гастроэнтерологии в США и в Москве.

Пользователей Сети такая неприкрытая реклама услуг врача немало возмутила. Также было отмечено, что Малышева уже давно в своём аккаунте занимается бизнесом и рекламой недешевых лекарственных средств, которые мало у кого есть возможность приобрести. Негативные комментарии, как было замечено, достаточно оперативно удаляются.