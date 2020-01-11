Елена Малышева рассказала о своей борьбе с онкологией

Ведущая передачи «Жить здорово!» Елена Малышева в своём Instagram рассказала, как она предотвратила у себя развитие рака толстого кишечника.
Согласно её словам, она всё делает заранее, и поэтому несколько лет назад удалила три предраковых полипа из толстого кишечника. Сейчас она занимается лечение рефлюксной болезни (изжоги). Кроме того, ранее у неё были эрозии в пищеводе и в желудке, но проведённый полгода назад осмотр показал, что они благополучно зажили.
После этого Малышева призывает подписчиков сходить и сделать гастро- и колоноскопию для своевременного выявления рака, и отмечает, что необходимо найти хорошего врача, и заплатить ему, если требуется. Затем идёт реклама доктора, руководящего клиникой гастроэнтерологии в США и в Москве.
Пользователей Сети такая неприкрытая реклама услуг врача немало возмутила. Также было отмечено, что Малышева уже давно в своём аккаунте занимается бизнесом и рекламой недешевых лекарственных средств, которые мало у кого есть возможность приобрести. Негативные комментарии, как было замечено, достаточно оперативно удаляются.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ушёл из жизни наш коллега, прекрасный доктор, хирург-онколог Андрей Павленко. Трудно прожить достойную жизнь, ещё труднее достойно уйти из жизни, зная свой диагноз. Он смог и то, и другое. Наши сердца сейчас с семьей Андрея. Прочтите его последний пост. Он был написан 4 дня тому назад. «Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние 2 месяца не оставила мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех кто находится на этапе лечения — не опускайте руки! Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло ) Я всегда был для своей семьи надежное опорой и защитой. Сейчас они остаются одни. Я знаю, что мои друзья будут поддерживать их, но в данном случае уверен, что лишней помощи быть не может. Ниже приведены реквизиты карты супруги. Спасибо вам за то, что были со мной!! Всем удачи!!! Сбербанк онлайн по номеру карты 4276 8550 2862 1437 , телефону 8-963-314-53-24 Павленко -Гегечкори Анна Александровна Комментарии к посту будут отключены намеренно — я физически не смогу на них ответить. Всю информацию можно получить в личной переписке с Анютой»