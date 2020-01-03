Эксперты рассказали о правильной заправке автомобиля

Специалисты решили рассказать, как нужно заправлять свою машину, чтобы дольше сохранить ее в исправном состоянии.

Согласно словам экспертов, в 1990-е годы многие автомобилисты получали в организациях карточки на бензин и дизельное топливо, позволявшие заправить только 10 или 15 литров. В этот период времени также наблюдался дефицит горючего, а на многих АЗС нередко обманывали автомобилистов, наливая им меньше топлива после 10 литров. В результате многие водители взяли за привычку заправлять свои машины только на 10 литров.

Однако, по мнению специалистов, следует всегда заливать полный бак – это позволит снизить количество сторонних веществ, попадающих в автомобиль вместе с бензином. В итоге можно будет уменьшить их негативное воздействие на мотор и увеличить время работы транспортного средства.