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Эксперты порекомендовали пользователям не заряжать смартфоны ночью

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В издании Business Insider эксперты решили порекомендовать пользователям не заряжать свои мобильные гаджеты в ночное время суток. Согласно словам спец

В издании Business Insider эксперты решили порекомендовать пользователям не заряжать свои мобильные гаджеты в ночное время суток.

Согласно словам специалистов, смартфон, аккумулятор которого уже заряжен на 100 процентов, не следует долго оставлять подключенным к электросети, так как это снижает ресурс его батареи. По этой причине не стоит оставлять девайс на зарядке ночью, когда невозможно проследить за данным процессом.

Эксперты также отмечают, что ресурс аккумулятора сокращается заметно медленнее, если заряжать устройство на 30-50 процентов. Следует также не забывать, что любая литий-ионная батарея подвержена изменению ее химического состава, поэтому со временем она все равно испортится.

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