Эксперты назвали лучшую диету в 2020 году

Специалисты портала U.S.News&World Report посчитали средиземноморскую диету лучшей в 2020 году. Для получения этого вывода они изучили 35 диет, пользующихся наибольшей популярностью.

Средиземноморская диета имеет различные варианты, но все они основаны на правильном питании. Так, эта диета подразумевает снижение к минимуму употребления сахара, насыщенных жиров и красного мяса. Также сообщается, что, в сравнении с американцами, люди в средиземноморских странах дольше живут и у них реже диагностируют рак и заболевания сердца и сосудов. Такого результата жителям средиземноморских стран удалось получить, как сообщается, благодаря не только диете, но и активному образу жизни.

Второе место получила DASH-диета, подразумевающая употребление большого количества насыщенных жиров и минимум соли.

На третье место была поставлена «гибкая вегетарианская диета», заключающаяся в отказе от мясных продуктов, но разрешающая их есть при сильном желании.