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Эксперт спрогнозировал последствия для США при ударе по Ирану

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Константин Сивков, военный специалист, решил рассказать, какие последствия ждут Соединенные Штаты, если они осуществят удар по Ирану. После того как С

Константин Сивков, военный специалист, решил рассказать, какие последствия ждут Соединенные Штаты, если они осуществят удар по Ирану.

После того как США ликвидировали иранского генерала в Ираке обстановка на Ближнем востоке начала быстро накаляться. В результате американские войска вполне могут атаковать Иран, однако, по мнению эксперта, это приведет к значительным потерям с обеих сторон. Дело в том, что у исламской республики имеется мощная система ПВО, основанная на российских С-300 и собственных ЗРК.

Если Соединенные Штаты используют свои вертолеты и самолеты, то большую их часть могут уничтожить, а для сухопутной операции американцы еще не готовы. Сивков добавил, что хоть США вместе со своими союзниками в лице Саудовской Аравии и Израиля и смогут уничтожить основные военные объекты Ирана, однако их потери окажутся очень огромными.

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