Эксперт спрогнозировал последствия для США при ударе по Ирану

Константин Сивков, военный специалист, решил рассказать, какие последствия ждут Соединенные Штаты, если они осуществят удар по Ирану.

После того как США ликвидировали иранского генерала в Ираке обстановка на Ближнем востоке начала быстро накаляться. В результате американские войска вполне могут атаковать Иран, однако, по мнению эксперта, это приведет к значительным потерям с обеих сторон. Дело в том, что у исламской республики имеется мощная система ПВО, основанная на российских С-300 и собственных ЗРК.

Если Соединенные Штаты используют свои вертолеты и самолеты, то большую их часть могут уничтожить, а для сухопутной операции американцы еще не готовы. Сивков добавил, что хоть США вместе со своими союзниками в лице Саудовской Аравии и Израиля и смогут уничтожить основные военные объекты Ирана, однако их потери окажутся очень огромными.