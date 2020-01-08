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Дональд Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана по авиабазам США

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Президент США Дональд Трамп в связи с ударом Корпуса стражей исламской революции по военным объектам США в Ираке организовал экстренное совещание. Изв

Президент США Дональд Трамп в связи с ударом Корпуса стражей исламской революции по военным объектам США в Ираке организовал экстренное совещание.

Известно, что в Белый дом прибыли глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майкл Помпео. Кроме того, в совещании примут участие ближайшие соратники Трампа. Отмечается, что выступать с обращением к населению по телевидению президент США не будет.

Как сообщается, 8 января по аэродрому в Эрбиле и авиабазе аль-Асад была осуществлена атака с использованием более десяти ракет. Информация о нападении была подтверждена Пентагоном. О пострадавших в нападении не сообщается.

Таким образом, Иран начал операцию «Мученик Сулеймани», являющуюся местью за гибель генерала Сулеймани. Уточняется, что Ираном подготовлено 13 сценариев мести.

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