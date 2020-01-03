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Дочь Романа Абрамовича продемонстрировала пышные формы в откровенном наряде

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Дочь Романа Абрамовича София поделилась в Instagram фотографией с отдыха. Отмечать Новый год девушка отправилась в тёплую страну, не уточнив, в какую

Дочь Романа Абрамовича София поделилась в Instagram фотографией с отдыха.

Отмечать Новый год девушка отправилась в тёплую страну, не уточнив, в какую именно. На одной из фотографий она позирует на роскошной яхте, облачённая в мини-платье бордового цвета, и босиком. На фото София улыбается, а в подписи объясняет, что её улыбка обоснована уходящим 2019 годом.

В комментариях поклонники поздравили Софию с Новым годом, а также отметили, что она перестала стесняться своей фигуры. Ранее девушка часто подвергалась критике за свой лишний вес и пышные формы. Негатив в свой адрес София воспринимала слишком болезненно, и удалила некоторые фотографии, а также начала заниматься собой и сбрасывать вес.

Кроме того, некоторые отметили, что она начала исправно удалять неугодные ей комментарии, и теперь страница девушки состоит практически полностью из комплиментов.

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