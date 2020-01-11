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Диетологи поделились естественными способами нормализации уровня сахара в крови

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Специалисты в области диетологии решили рассказать о естественных методах нормализации уровня сахара в крови. Они напомнили, что высокие значения этог

Специалисты в области диетологии решили рассказать о естественных методах нормализации уровня сахара в крови. Они напомнили, что высокие значения этого элемента могут привести к диабету.

Согласно словам диетологов, следует есть больше клетчатки, обогатив свой рацион орехами, ягодами, овощами и семенами. Нужно также уменьшить употребление пищи с быстрыми углеводами, так как они повышают объем инсулина и становятся причинами воспалений.

С помощью физических упражнений можно снизить резистентность к инсулину. Выполнять тренировки необходимо на свежем воздухе. Медики также рекомендуют ежедневно пить большое количество воды, иначе может произойти обезвоживание организма и начать вырабатываться гормон, увеличивающий уровень сахара в крови.

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