Диетолог рассказала, кому не следует есть плавленый сыр

Елена Соломатина, российский диетолог, во время беседы с журналистами издания «Вечерняя Москва» решила рассказать, кому не следует употреблять плавленый сыр.

Согласно словам врача, под этим продуктом подразумевается простой сыр, оказавшийся под воздействием фосфатов. В незначительном объеме эти солеплавители безопасны. В основном этот вид сыра опасен тем, что обладает значительной калорийностью, поэтому его не следует есть людям, которые страдают от лишнего веса или атеросклероза. При проблемах с обменом веществ его прием тоже следует срочно ограничить.

Специалист в области медицины также напомнила, что в пряных или острых сортах плавленого сыра имеется много соли, которая противопоказана гипертоникам. Употребление большого количества данного продукта вредно и здоровым людям, так как фосфаты могут начать вымывать кальций из их организма или нарушить работу почек.