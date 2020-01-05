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Диетолог Минздрава назвал безопасную порцию колбасы

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Виктор Тутельян, диетолог российского Министерства здравоохранения, отметил, что колбасу можно употреблять, но в умеренном объеме. Согласно словам спе

Виктор Тутельян, диетолог российского Министерства здравоохранения, отметил, что колбасу можно употреблять, но в умеренном объеме.

Согласно словам специалиста, съесть пару тоненьких кусочков сырокопченой колбасы в день можно, а вот за раз съедать сразу 100 граммов – вредно для организма. Он отметил, что нужно всегда употреблять то количество продукта, которое окажет пользу, а не вред. Тутельян также считает, что ущерб здоровью наносят не отдельные блюда, а весь рацион в целом.

Следует также следить за тем, чтобы питание соответствовало физической активности. Например, для человека, бегающего по утрам и посещающего тренажерный зал, колбаса способна стать неплохим источником энергии. Врач добавил, что не стоит считать каждую съеденную калорию, однако если сегодня вы переели, то на следующий день необходимо устроить разгрузочный день.

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