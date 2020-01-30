Шотландская семья находится в поисках автора сообщения, оставленного в бутылке. Датировано оно 20 годами ранее. Бутылка с посланием из прошлого попала в руки героини нашего сюжета совершенно случайно.

Дэвид и Мишель Сандерсон рассказали, что их дочки Лекси (10 лет) и Эмили (7 лет) нашли бутылку в начале январе, когда гуляли по пляжу Барнфут недалеко от Дандреннана.

В бутылке находилась записка с коротким сообщением: «Отправлено миссис Т. Смит, Уайтхейвен, Камбрия, Англия». Записка датирована 10 марта 1999 года.

Родители опубликовали фотографии записки в Facebook. Они надеются, что через соцсети смогут найти женщину, написавшую ее.