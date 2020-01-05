Дана Борисова продемонстрировала фигуру в купальнике на снимках из Таиланда

Телеведущая Дана Борисова на новогодние праздники отправилась отдыхать в Таиланд на остров Самуи, откуда уже опубликовала несколько фотографий.

Дана позирует в слитном купальнике в нескольких различных позах. Поклонники, рассмотрев фото, пришли к выводу, что ведущая решила перестать редактировать свои снимки — на фото отчётливо заметны несовершенства фигуры Борисовой и её явно лишний вес.

Во мнениях по поводу данной ситуации подписчики Даны разделились. Одни уверены, что ей стоит прятать свои недостатки, но большинство всё же сообщили, что на фото без редакции Дана выглядит более естественной и ближе к людям. Также некоторые отметили, что «натуральные» снимки в Instagram являются редкостью.

В подписи к публикации Дана сообщила, что отдыхать трезвой — счастье, и отмечает, что вокруг неё много пьяных людей, которые упускают множество радостей.