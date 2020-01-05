Что ждет автомобилистов России в 2020 году

В новом 2020 году российских водителей ждет множество изменений. К примеру, увеличился утилизационный сбор, приведший к повышению цен на многие новые автомобили.

В среднем стоимость новых транспортных средств повысилась на 2-4 процента. Дорожные камеры научились фиксировать машины, не имеющие страхового свидетельства. При отсутствии данного документа налагается штраф, величина которого составляет 2,8 тысячи рублей. Если же у водителя нет диагностической карты, то ему придется заплатить штрафные санкции в размере 2 тысяч рублей.

Был введен запрет на перемещение по дорогам общего пользования без регистрационных знаков. Причина в том, что получить новые номера теперь можно прямо в автомобильном салоне. Если же имеющиеся номера пришли в негодность, то их следует как можно скорее заменить. Стало также известно о замене бумажных ПТС на электронные.