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Что ждет автомобилистов России в 2020 году

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В новом 2020 году российских водителей ждет множество изменений. К примеру, увеличился утилизационный сбор, приведший к повышению цен на многие новые

В новом 2020 году российских водителей ждет множество изменений. К примеру, увеличился утилизационный сбор, приведший к повышению цен на многие новые автомобили.

В среднем стоимость новых транспортных средств повысилась на 2-4 процента. Дорожные камеры научились фиксировать машины, не имеющие страхового свидетельства. При отсутствии данного документа налагается штраф, величина которого составляет 2,8 тысячи рублей. Если же у водителя нет диагностической карты, то ему придется заплатить штрафные санкции в размере 2 тысяч рублей.

Был введен запрет на перемещение по дорогам общего пользования без регистрационных знаков. Причина в том, что получить новые номера теперь можно прямо в автомобильном салоне. Если же имеющиеся номера пришли в негодность, то их следует как можно скорее заменить. Стало также известно о замене бумажных ПТС на электронные.

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