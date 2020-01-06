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Что нужно знать российским автомобилистам в 2020 году

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Новый год принес в жизнь автомобилистов из России много нового. К примеру, теперь автосалоны смогут выдавать номера на новые машины, поэтому водители,

Новый год принес в жизнь автомобилистов из России много нового. К примеру, теперь автосалоны смогут выдавать номера на новые машины, поэтому водители, ездящие без гознаков, будут штрафоваться на крупные суммы.

Начиная с 1 ноября текущего года, в России собираются отказаться от использования бумажных ПТС и перейти на их электронные варианты, причем они будут действовать как на иномарки, так и на отечественные авто. Это облегчит работу таможенным и налоговым службам. С 1-го января также повышается утилизационный сбор, который приведет к очередному росту цен на автомобили (примерно на 2-4 процента).

В июне планируется значительно ужесточить правила осуществления технического осмотра, в рамках которых операторам придется 3 раза снимать машину, указывать ее геопозицию и посылать данные в систему ЕАИСТО. За отсутствие диагностической карты будут выписывать штрафы в размере 2-х тысяч рублей.

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