Лариса Щербула, госслужащая, которая навестила керченских блокадников вместе со своими коллегами, сообщила, что пенсионерам был подарен не хлеб, а пирог с мясом.

Согласно словам чиновницы, они принесли с собой караимский пирог с мясной начинкой, который был передан татарским сообществом, пожелавшим как-нибудь поучаствовать в помощи блокадникам. Она добавила, что госслужащие регулярно навещают пенсионеров, но те редко говорят, что им необходимо. Только двое попросили принести им коляску и медицинские препараты.

Ранее Мая Хужина, руководительница Керченского госсовета, разместила на своей страничке в «Фейсбуке» фотографии, на которых показано, как она и ее коллеги навещают местных блокадников. Пользователи тут же обратили внимание на то, что одетые в шубы чиновницы дарят пенсионерам медали и хлеб, пристыдив их за такие подарки.