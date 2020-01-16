Четыре человека погибли в дорожной аварии под Саратовом

В управлении ГИБДД по Саратовской области сообщили о гибели четырех человек в результате столкновения двух машин, произошедшего на автодороге под региональной столицей.

Данная авария случилась сегодня, 16 января, примерно в полдевятого утра в Татищевском районе. Друг в друга на огромной скорости врезались минивэн Hyundai и легковой автомобиль «Волга». Водитель отечественного авто и трое пассажиров микроавтобуса скончались прямо на месте от полученных травм. Еще двух человек отправили в больницу в тяжелом состоянии.

Представители областного Министерства здравоохранения при этом заявили, что в медицинское учреждение были доставлены пять человек. Отмечается также, что трое погибших являлись гражданами других стран.