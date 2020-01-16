Здесь рождаются новости.

Четыре человека погибли в дорожной аварии под Саратовом

Дата:
В управлении ГИБДД по Саратовской области сообщили о гибели четырех человек в результате столкновения двух машин, произошедшего на автодороге под реги

В управлении ГИБДД по Саратовской области сообщили о гибели четырех человек в результате столкновения двух машин, произошедшего на автодороге под региональной столицей.

Данная авария случилась сегодня, 16 января, примерно в полдевятого утра в Татищевском районе. Друг в друга на огромной скорости врезались минивэн Hyundai и легковой автомобиль «Волга». Водитель отечественного авто и трое пассажиров микроавтобуса скончались прямо на месте от полученных травм. Еще двух человек отправили в больницу в тяжелом состоянии.

Представители областного Министерства здравоохранения при этом заявили, что в медицинское учреждение были доставлены пять человек. Отмечается также, что трое погибших являлись гражданами других стран.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В Саратове насмерть сбили пожилого мужчину
  2. АвтоВАЗ объявил старт продаж обновленной Lada 4х4
  3. В Кургане состоится суд над водителем, разбившим битой стекло в автобусе

Эти новости могут вас заинтересовать

Обновленный лифтбек Lada Granta попал на видео до официальной премьеры

В Сети показали опередивший время советский Mercedes-Benz

McLaren выпустит самый мощный и быстрый гиперкар в истории

Опубликован первый видеотизер нового Renault Clio

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках