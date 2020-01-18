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Четверо детей и двое взрослых пострадали в аварии в Ростовской области

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В Ростовской области произошла серьезная дорожная авария, приведшая к тому, что 6 людям, включая четверых детей, понадобилась помощь медиков. В управл

В Ростовской области произошла серьезная дорожная авария, приведшая к тому, что 6 людям, включая четверых детей, понадобилась помощь медиков.

В управлении МВД по региону отметили, что данное ДТП случилось вчера, 17 января, примерно в шесть часов вечера на трассе, которая ведет в станицу Каргинская. Согласно предварительной информации, водитель отечественной «семерки» выехал на встречную полосу во время обгона, где столкнулся с «десяткой».

От удара ВАЗ-2110 упал в кювет и перевернулся на крышу. К счастью, никто из участников аварии не погиб, однако несколько людям, в том числе новорожденному мальчику, потребовалась разовая медпомощь. На месте ДТП сейчас работают правоохранители, пытающиеся выяснить все обстоятельства случившегося.

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