Четверо детей и двое взрослых пострадали в аварии в Ростовской области

В Ростовской области произошла серьезная дорожная авария, приведшая к тому, что 6 людям, включая четверых детей, понадобилась помощь медиков.

В управлении МВД по региону отметили, что данное ДТП случилось вчера, 17 января, примерно в шесть часов вечера на трассе, которая ведет в станицу Каргинская. Согласно предварительной информации, водитель отечественной «семерки» выехал на встречную полосу во время обгона, где столкнулся с «десяткой».

От удара ВАЗ-2110 упал в кювет и перевернулся на крышу. К счастью, никто из участников аварии не погиб, однако несколько людям, в том числе новорожденному мальчику, потребовалась разовая медпомощь. На месте ДТП сейчас работают правоохранители, пытающиеся выяснить все обстоятельства случившегося.