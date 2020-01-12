Человечество «остыло» на 0,4 градуса за полтора века

За последние полтора столетия температура тела человека в среднем снизилась на 0,4 градуса. Данные результаты получили исследователи из Соединенных Штатов.

Согласно словам специалистов, каждый год этот показатель в среднем уменьшается почти на 0,004 градуса. В результате с середины девятнадцатого века до нынешнего времени данное значение упало до 36,6 градуса. Ранее оно составляло ровно 37 градусов. К причинам данного явления эксперты относят быстрое развитие медицинской сферы и улучшение гигиены, что заметно уменьшило количество воспалительных процессов в организме человека.

К причинам «остывания» человечества специалисты также относят тот факт, что люди научились контролировать температуру окружения. Например, летом мы активно используем кондиционеры, чтобы охлаждать комнаты, в которых находимся – это позволяет не перегревать свой организм.