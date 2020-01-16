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Частый секс может задержать менопаузу у женщин

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Британские исследователи выяснили, что благодаря частому сексу женщина может отодвинуть время наступления менопаузы и не допустить тем самым раннего с

Британские исследователи выяснили, что благодаря частому сексу женщина может отодвинуть время наступления менопаузы и не допустить тем самым раннего старения организма.

Согласно словам ученых они провели анализ большого объема данных, собранных многими специалистами за десять лет. Им удалось получить доступ к информации о состоянии здоровья и сексуальной активности более 3-х тысяч женщин.

На основе добытых сведений эксперты пришли к выводу, что раньше всего менопауза происходит у тех женщин, которые редко занимаются сексом. По мнению экспертов, это происходит из-за того, что организму приходится тратить огромные ресурсы на не используемую функцию. Они добавили, что женщинам следует вступать в половую связь не реже одного раза в месяц.

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