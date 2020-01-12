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Бывшая солистка «ВИА Гры» прошла лечение в психбольнице

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Алена Винницкая, бывшая участница музыкального коллектива «ВИА Гра», сообщила, что после ухода из группы оказалась в психиатрической больнице. Согласн

Алена Винницкая, бывшая участница музыкального коллектива «ВИА Гра», сообщила, что после ухода из группы оказалась в психиатрической больнице.

Согласно словам певицы, она попала в группу практически случайно. В тот момент «ВИА Гра» пользовалась огромной популярностью среди слушателей, но при этом ее участницы переживали значительное давление. К ним относились как к обычным «рабочим лошадкам», сильно нагружая и не предоставляя комфортных бытовых условий – нередко им приходилось спать вдвоем на одной кровати.

В коллективе также часто происходили ссоры после появления Анны Седоковой, поэтому Винницкая решила покинуть группу. Ее популярность моментально снизилась и начались проблемы с мужем. Певица так и не смогла справиться со своими эмоциями, поэтому в 2014 году оказалась в психбольнице. Врачи помогли исполнительнице, и в итоге ей удалось помириться с супругом.

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