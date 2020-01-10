Богатейшая женщина Африки с рождения имеет российское гражданство

Изабель душ Сантуш, дочка бывшего лидера Анголы и богатейшая женщина Африки, сообщила, что имеет гражданство России с рождения.

После того как в СМИ появились сведения о том, что у душ Сантуш имеется гражданство РФ, она решила прокомментировать эту информацию, отметив, что является россиянкой по рождению. Бизнес-леди добавила, что не занималась восстановлением гражданства, так как оно всегда сохранялось у нее.

По словам журналистов, мать Изабель – Татьяна Куканова – родилась в Пензе. Что касается ее отца Жозе Эдуарду душ Сантуша, то он возглавлял Анголу около 38 лет, пока не покинул пост главы государства в 2017 году.