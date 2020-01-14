Блогер Лена Миро раскритиковала «рыхлые» бёдра Ксении Бородиной

Ксения Бородина на днях опубликовала в Instagram фотографию в купальнике с завышенной талией, сделанную возле бассейна.

В то время как большинство подписчиков восхитились Ксенией и её фигурой, у известного блогера Лены Миро снимок вызвал немало вопросов. По мнению Миро, Бородина настолько увлеклась натягиванием «бабушкиных» трусов на живот, чтобы спрятать своё сало, что совершенно забыла про то, что оставила без внимания ноги и бёдра.

Ноги, как считает Миро, у Ксении короткие, которые необходимо визуально удлинить, а бёдра и вовсе рыхлые и бугристые. Блогер уверена, что подобные детали внешности являются прямым свидетельством образа жизни Бородиной, а именно, это говорит об употреблении сахара, алкоголя и никотина, а также отсутствии физической нагрузки.

Впрочем, далеко не все читатели Миро согласились с её мнением.