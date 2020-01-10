Безработный дважды изнасиловал женщину-инвалида в Ленобласти

В издании «Оперативное прикрытие» сообщили о том, что в Ленинградской области безработный мужчина напал и сексуально надругался над женщиной-инвалидом.

Данный инцидент произошел в среду, 8 января, в городе Подпорожье. 33-летняя пострадавшая рассказала правоохранителям о том, что примерно в трехстах метрах от ее дома на нее набросился неизвестный. Урожая ей ножом, он изнасиловал ее, а потом отвел в нежилой барак и вновь надругался над ней.

Затем злоумышленник забрал у женщины телефон, проводил ее до дома и ушел. Позднее сотрудники полиции смогли отыскать подозреваемого, которым оказался 42-летний местный житель, не имеющий постоянного места работы.