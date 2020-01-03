Бензиновые газонокосилки: преимущества, советы по выбору

Многие дачники весной и летом задумываются о приобретении газонокосилки. Ведь именно в эти периоды времени нужно ухаживать за дачным участком — а именно косить траву. Рынок предлагает огромный выбор газонокосилок бензинового типа. У них современные технические характеристики и полезные дополнительные функции. За приобретением бензиновой газонокосилки рекомендуем обратиться в интернет-магазин «САДТЕХ24» https://sadteh24.ru/category/benzinovyie_gazonokosilki/, где вас ждут выгодные цены.

Почему стоит выбрать бензиновую газонокосилку

Как вы понимаете, данные газонокосилки работают за счет топлива. Электрическим же моделям требуется источник питания на постоянной основе. Из-за следующих причин бензиновая машина обходит своего прямого конкурента:

Дачнику не нужно постоянно искать источник питания. Если дачный участок огромный, то обеспечить газонокосилку источником питания невероятно сложно;

Бензиновая модель отлично работает в условиях влажности, в пасмурную погоду;

Данный агрегат работает долго и продуктивно. Поскольку бензиновый двигатель производители могут оснастить приличной мощностью. По этой причине с помощью бензиновой модели можно оперативно «обработать» большой участок;

Так как электрического провода нет, машиной проще управлять. Не нужно беспокоиться, что можно случайно задеть провод острыми ножами;

С помощью газонокосилки можно обработать даже крайне запущенный участок. Потому что бензиновой модели не страшна высокая, грубая трава;

Бензиновые модели отличаются большим сроком службы, а поломки несложны в устранении.

Экспертное мнение по выбору бензиновой газонокосилки

В такой машине важна маневренность. Поэтому обращайте внимание на диаметр колес. У модели с большим диаметром проблем с маневренностью не будет. Ширина колес также важна. Поскольку узкие колеса постоянно оставляют борозды;

Желательно приобретать модель, корпус которой выполнен из алюминия. Такие газонокосилки не тяжелые, при этом достаточно устойчивые;

Выбирайте машину с прорезиненными ручками. Иначе в процессе управления газонокосилкой руки будут уставать из-за постоянной вибрации;

Отличный выбор — это машина с колесами на подшипниках. Служат они долго и не подводят при постоянной работе;

Сегодня ножи острые у всех моделей — смотреть нужно на их ширину. Поскольку с маленькой шириной оперативно косить траву невозможно.

Ну, и, конечно же, желательно покупать модель от крупного бренда. Сегодня у каждого из них в ассортименте есть вполне бюджетные модели.