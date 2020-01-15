АвтоВАЗ объявил старт продаж обновленной Lada 4х4

Представители «АвтоВАЗа» сообщили о начале продаж обновленного варианта Lada 4х4 на российском авторынке. Раскрыты новые цены на модель.

У автодилеров можно приобрести 10 модификаций новинки. За базовую комплектацию под названием Classic придется заплатить 554 тысячи рублей. В ней имеется гидравлический усилитель рулевого колеса, базовая подготовка для аудио, передние электростеклоподъемники и система ABS. В версии Luxe, продающейся за 571 тысячу рублей, имеется также электрический привод зеркал и подогрев передних сидений.

Все модификации «Нивы» можно оснастить пакетом «Комфорт», включающим в себя современную аудиосистему и центральный замок, которым можно управлять дистанционно. Для трехдверной версии его стоимость составит 20 тысяч рублей, а для пятидверной – 21 тысячу.