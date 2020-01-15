Apple оснастит 5,4-дюймовый iPhone датчиком распознавания лиц

Инсайдеры сообщают, что Apple планирует установить на свою новую модель смартфона с 5,4-дюймовым экраном датчик Face ID, тем самым полностью отказавшись от сканера Touch ID.

Новинка оборудована чипсетом A13 Bionic и представляет собой усовершенствованный вариант iPhone 8. Что касается Face ID, то речь идет о функции, позволяющей гаджету распознавать своего владельца по лицу. Компания использует ее вместо дактилоскопического сканера.

К особенностям нового девайса относят также увеличенный размер дисплея при не изменившихся габаритах «восьмерки». Он будет стоить дешевле моделей из основной линейки Apple. Его анонс должен состояться в самом скором времени.