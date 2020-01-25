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Анна Седокова провела тренировку в спортзале с Тиной Канделаки

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Певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, сделанные в тренажёрном зале. На снимках певица предстала в спортивных шор

Певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, сделанные в тренажёрном зале.

На снимках певица предстала в спортивных шортах и обтягивающем топе. В подписи Седокова рассказала, что отправилась на совместную тренировку вместе с Тиной Канделаки, и только сейчас ощутила все мышцы своего тела, а также в это же время прокачала своё отношение к тренировкам. Таким образом, о всех предыдущих тренировках, как считает певица, можно попросту забыть.

Анна называет Канделаки яркой, харизматичной и спортивной девушкой, и выражает ей свою благодарность. Также она сообщила, что ведущая оставила автограф в её книге, которую певица готова выслать одному из подписчиков в качестве подарка.

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