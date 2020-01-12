Анита Цой поправилась на 4 килограмма из-за акклиматизации

Исполнительница Анита Цой разместила на своей страничке в «Инстаграме» небольшой видеоролик, где сообщила, что набрала лишние 4 килограмма из-за акклиматизации.

В настоящее время певица отдыхает на просторах Индийского океана и частенько рассказывает подписчикам о своем отдыхе. К примеру, недавно она пожаловалось им на то, что адаптация к новому климату прошла не очень хорошо – артистка опухла и превратилась в «шар». Частично исправить эту проблему Цой смогла с помощью массажа, помогающего «выгнать воду из организма».

По словам звезды, она ждет не дождется момента, когда ей удастся погрузиться под воду с аквалангом. Певица добавила, что хоть зима и не является лучшим временем года для дайвинга, однако все равно надеется получить массу приятных впечатлений. Она даже пообещала потом написать песню на эту тему.