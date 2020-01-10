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Android 10 снабдил новыми функциями смартфоны Redmi и Xiaomi

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Мобильные устройства Redmi и Xiaomi получили новые опции благодаря выходу в конце прошлого года операционной системы Android 10 и оболочки MIUI 11. Эк

Мобильные устройства Redmi и Xiaomi получили новые опции благодаря выходу в конце прошлого года операционной системы Android 10 и оболочки MIUI 11.

Эксперты указывают, что теперь в китайских смартфонах имеется меню быстрых действий, с помощью которого можно активировать программы с домашних экранов, чтобы выполнить ту или иную задачу в самые короткие сроки. Появилась также функция, позволяющая копировать разные приложения.

В гаджетах появились программки под названием Google Message и Phone, которые предназначены для написания сообщений и совершения телефонных звонков. Они обладают интеллектуальным поиском по записной книжке. Однако соответствующие изменения появятся лишь в тех смартфонах, которые продаются в Европе.

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