Андрей Орловский рассказал о негативе к Федору Емельяненко

Андрей Орловский, боец UFC из Белоруссии, беседуя с поклонниками в соцсети «Инстаграм» объяснил, почему негативно относится к российскому спортсмену Федору Емельяненко.

Согласно словам белорусского бойца Емельяненко «ненастоящий» и «фейковый чутка». Он также добавил, что его команду в свое время нельзя было назвать порядочной. Это все основные причины, из-за которых Орловский недолюбливает россиянина.

В СМИ напоминают, что около 11 лет назад между белорусским и российским спортсменами прошел поединок в рамках турнира Affliction. Тогда Емельяненко смог нокаутировать своего соперника уже в 1-м раунде. За свою профессиональную карьеру Орловский успел поучаствовать в 47 боях, причем 28 из них закончились его победой.