Анастасию Волочкову раскритиковали за злоупотребление фотошопом

На одной из своих последних фотографий Анастасия Волочкова удивила подписчиков в Instagram своей новой фигурой, которой у неё не было в прошлых публикациях.

На фото Волочкова позирует на летнем диванчике, лежа на подушках, в красном купальнике-бикини. Поклонники отметили, что у Анастасии заметна чрезмерная худоба — и это было бы нормально, учитывая, что в последнее время балерина усердно худеет. Однако, кроме этого, у неё явно заметны нарушенные пропорции тела и «поплывшие» ребра.

В комментариях неудачное стремление Волочковой показать себя в лучшем свете раскритиковали. Некоторые отметили неожиданно появившуюся талию и «ляжки культуристки». Подписчики сообщили, что у Анастасии и без того отличная фигура, и использование фотошопа ей без надобности.