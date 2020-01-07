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Анастасия Волочкова поделилась новым фото своего возлюбленного

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В последние несколько месяцев Анастасия Волочкова начала усиленно худеть, чем немало обеспокоила своих поклонников. Однако позже оказалось, что все ус

В последние несколько месяцев Анастасия Волочкова начала усиленно худеть, чем немало обеспокоила своих поклонников.

Однако позже оказалось, что все усилия по приведению тела в идеальную форму Анастасия совершает ради своего возлюбленного. Но, несмотря на то, что о его существовании известно уже достаточно давно, Волочкова до сих пор не раскрыла его имени и даже не опубликовала ни одной фотографии, на которых можно было бы увидеть её загадочного возлюбленного.

На фото, в редком случае, находится лишь какая-то часть тела мужчины — рука, нога, часть головы. Находясь на отдыхе в Таиланде, куда Волочкова отправилась на новогодние праздники, она опубликовала ещё один подобный снимок. На фото Анастасия находится в бассейне, раскинув ноги в очередном шпагате, а сзади её придерживает её возлюбленный, которого опять практически не видно — максимум можно разглядеть одно его ухо.

Фотография подверглась бурному обсуждению в соцсетях. Поклонники гадают, почему же мужчина скрывается, и предположили, что причиной может быть его семейное положение. Сама же Волочкова отметила, что он просто не публичный человек.

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