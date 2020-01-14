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Анастасия Квитко продемонстрировала свою схожесть с Ким Кардашьян на откровенных фото

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Модель Анастасия Квитко, которая получила от своих поклонников прозвище «русская Кадашьян», опубликовала в Instagram новый снимок, демонстри

Модель Анастасия Квитко, которая получила от своих поклонников прозвище «русская Кадашьян», опубликовала в Instagram новый снимок, демонстрирующий её основное сходство со знаменитостью.

На фото Анастасия позирует на пляже в полуобороте спиной к зрителю. Она облачена в слитный купальник чёрного цвета, образ дополнен распущенными волосами и солнцезащитными очками. Модель сделала акцент именно на своих ягодицах, благодаря которым все её и сравнивают с Кардашьян.

Квитко родом из Екатеринбурга, но изначально прославилась именно в США. В настоящее время она участвует в многочисленных фотосессиях, а отдыхать предпочитает в путешествиях.

Новые снимки поклонники оценили высоко — за сутки пост набрала более 135 тысяч «лайков». Модель буквально завалили комплиментами её фигуре.

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