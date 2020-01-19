Американские военные заблокировали военный патруль РФ в Сирии

Военный патруль Российской Федерации был остановлен американскими военными, которые не позволили ему проехать в северо-восточную область Сирии.

В Сети появилось видео, где можно увидеть российский БТР, пулемет которого направлен в сторону нескольких бронеавтомобилей Соединенных Штатов, вставших посреди дороги и не позволивших российским военным продолжить свое движение на северо-восток. Американцы также вынудили российских бойцов покинуть свои транспортные средства.

На размещенных кадрах демонстрируется, что данный инцидент привел к большому затору на дороге. Помимо военной техники в ролике можно увидеть немало гражданских грузовиков и легковых автомобилей. После недолгих переговоров российские военные решили развернуться и поехать обратно.