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Американские военные заблокировали военный патруль РФ в Сирии

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Военный патруль Российской Федерации был остановлен американскими военными, которые не позволили ему проехать в северо-восточную область Сирии. В Сети

Военный патруль Российской Федерации был остановлен американскими военными, которые не позволили ему проехать в северо-восточную область Сирии.

В Сети появилось видео, где можно увидеть российский БТР, пулемет которого направлен в сторону нескольких бронеавтомобилей Соединенных Штатов, вставших посреди дороги и не позволивших российским военным продолжить свое движение на северо-восток. Американцы также вынудили российских бойцов покинуть свои транспортные средства.

На размещенных кадрах демонстрируется, что данный инцидент привел к большому затору на дороге. Помимо военной техники в ролике можно увидеть немало гражданских грузовиков и легковых автомобилей. После недолгих переговоров российские военные решили развернуться и поехать обратно.

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